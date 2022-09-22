بوتين يبحث مع ولى العهد السعودى سبل ضمان استقرار سوق النفط العالمية

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، هنأ فيه “بوتين” المملكة قيادة وشعبا في الذكرى الثانية والتسعين لتوحيدها.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الروسية أن "الطرفين ناقشا اليوم الخميس، قضايا التنسيق بين البلدين لضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية".

وتابع: "تم النظر في قضايا التنسيق الروسي السعودي من أجل ضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية، وأعرب الجانبان عن تقديرهما البالغ للجهود داخل أوبك +، وأكدا عزمهما على مواصلة الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها".

من جانبه، أفاد “بن سلمان” أنه في المنتدى الدولي المقبل "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو يومي 12 و14 أكتوبر ، سيكون تمثيل السعودية على مستوى لائق.

وأشار ولي العهد السعودي إلى تنامي دور منظمة شنغهاي للتعاون في الشؤون الدولية، معربًا عن استعداد المملكة للمشاركة الفعالة في أنشطتها.

كما ناقش الجانبان مواضيع التفاعل في منظمة شنغهاي للتعاون في ضوء القرار المتخذ في القمة الأخيرة بسمرقند بمنح السعودية صفة شريك الحوار، كما ناقشا سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية ونمو التجارة بين البلدين.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لنقل الأسرى الأجانب الذين قاتلوا بشكل غير قانوني في دونباس إلى الجانب السعودي.