الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تزعم على «فيسبوك» تهديد أحد أقاربها لها بسبب خلافات عائلية بالمنوفية

فيسبوك
فيسبوك
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عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن ادعاء إحدى السيدات بأنها حال استقلالها سيارتها وبرفقتها أنجالها والتوجه إلى مسقط رأسها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية لزيارة والدها فوجئت بقيام شخصان يستقلان سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" بالتعدي عليها بالسب وتهديدها.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأنه بتاريخ (17) الجاري تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من إحدى السيدات "القائمة على بث مقطع الفيديو"- مقيمة بالقاهرة، بتضررها من قائد سيارة، لقيامه بالتعدي عليها بالسب بألفاظ خارجة ومحاولة الاصطدام بها حال قيادتها سيارتها، وذلك بمدينة بركة السبع بالمنوفية، كما تبين أن السيارة المشار إليها ملك زوج شقيقة المبلغة السابق- مقيم بدائرة القسم، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية بينه وبين شقيقة المبلغة وأنها محل تحقيقات النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقطع فيديو فيس بوك إحدى السيدات مسقط رأسها المنوفية شخصان بدون لوحات معدنية

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