الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة: «الحديث عن صراع نووى غير مقبول بالمرة»

جوتيريش
جوتيريش
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، اليوم الخميس،  إن الحديث عن صراع نووي غير مقبول بالمرة، مؤكدًا أن ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة مما يسمى بالاستفتاءات في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية.

ومن المنتظر إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا اعتبارًا من غدٍ الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل في عدة مناطق تسيطر روسيا على معظمها في شرق أوكرانيا وجنوبها، والتي تشكل مجتمعة نحو 15% من أراضي البلاد.

وأعرب “جوتيريش” خلال اجتماع على مستوى الوزراء في مجلس الأمن، عن قلقه إزاء خطط إجراء ما يطلق عليه "استفتاءات".

ويلقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كلمة اليوم الخميس أمام المجلس، الذي يضم 15 دولة، ولكنه لم يحضر خلال إلقاء جوتيريش لكلمته.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الفظائع المرتكبة في أوكرانيا خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وبدأت روسيا غزو أوكرانيا في 24 فبراير بينما اجتمع مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة المخاوف الغربية إزاء مثل هذه الخطوة.

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أوكرانيا صراع نووي المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية روسيا الحرب في أوكرانيا

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