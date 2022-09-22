ضبط صاحب مطعم لتشغيله أطفالا فى النزهة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط صاحب مطعم لتشغيله مجموعة من الصبية الأحداث فى أعمال لا تتناسب مع أعمارهم فى المطعم وملحقاته.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "صاحب مطعم كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة" باستقطاب واستغلال مجموعة من الصبية الأحداث وتشغيلهم فى أعمال لا تتناسب مع أعمارهم فى المطعم وملحقاته، مقابل منحهم أجور مالية بسيطة لتحقيق عائد مادى كبير بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطعم المشار إليه، وضبط "صاحب والمدير المسئول عن المطعم المشار إليه ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة" وتبين وجود (5) أطفال يعملون بالمطعم المشار إليه، وبمناقشة المجنى عليهم قرروا بقيام المذكور بتشغيلهم داخل المطعم على النحو المشار إليه ، وعدم فحصهم طبياً أو حملهم لشهادات صحية ويعملون لمدد كبيرة متواصلة خلال اليوم الواحد بالمخالفة للقانون، وبمواجهة المتهم أقر بما جاء بأقوال المجنى عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.