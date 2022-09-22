تقرير: الحكومة الألمانية قد تستحوذ على الفرع الألمانى لجازبروم الروسية

كشف تقرير صحفي في ألمانيا عن أن من الممكن أن تستحوذ الحكومة الألمانية على الفرع الألماني لشركة «جازبروم» الروسية، والذي يقع بالفعل تحت الوصاية الألمانية.

يأتي ذلك بعد أن تم الإعلان مؤخرا عن اعتزام الحكومة الألمانية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «يونيبر» للطاقة، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا.

وكتبت مجلة "دير شبيجل" أن من المنتظر أن تنتقل شركة "سكيورينج إنيرجي فور يوروب"، سيفي، «التي كانت تسمى في السابق جازبروم جيرمانيا» والمملوكة لجازبروم الروسية الحكومية إلى ملكية الدولة الألمانية.

من جانبها، قالت متحدثة باسم وزير الاقتصاد روبرت هابيك، اليوم الخميس، ردا على سؤال عن هذا الموضوع، إن هناك محادثات داخل الحكومة الألمانية حول مستقبل «سيفي»، لكنها قالت إنها لا يمكنها أن تدلي بتفصيلات أكثر دقة.

وكانت شركة «فورتام» الفنلندية، صاحبة حصة الأغلبية في «يونيبر»، قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن أن الحكومة الألمانية ستصبح أكبر مساهم في الشركة في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة المتعثرة، وقالت الشركة الفنلندية إنه بعد اكتمال عملية زيادة رأسمال شركة يونيبر المتعثرة ماليا والاستحواذ على أسهم فورتام، ستمتلك الحكومة الألمانية حوالي 5ر98% من أسهم يونيبر.

من جانبها، أكدت الحكومة الألمانية الضرورة الملحة لخطط تأميم الشركة.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية الوقف الكامل لتوريدات الغاز التعاقدية القادمة من روسيا، الأمر الذي فاقم من أزمة يونيبر في تكاليف شراء الغاز البديل.

وكان «هابيك» قد عيّن الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا وصية على الفرع الألماني لجازبروم في أبريل الماضي، وعزا الوزير هذه الخطوة إلى عدم وضوح الأوضاع القانونية للشركة وحدوث مخالفة للتعليمات الخاصة بالتسجيل.

وكانت الحكومة الاتحادية قد دعمت، في يونيو، شركة جازبروم جيرمانيا (المعروفة حاليا باسم سيفي)، بمليارات اليورو عن طريق مصرف "كيه إف دبليو" لمنع إفلاس الشركة، وأعلنت برلين، آنذاك، عن أنها تدرس في خطوة تالية تحويل هذه القروض إلى رأسمال الشركة لضمان أمن الإمدادات على المدى الطويل.