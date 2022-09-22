رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي.. زيادة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية

زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي زيادة بسيطة، مما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لتهدئة الطلب.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع خمسة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار خمسة آلاف عما تم إعلانه من قبل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 218 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أمس الأربعاء، وأشار إلى زيادات كبيرة أخرى محتملة هذا العام.

وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول للصحفيين إن سوق العمل لا تزال "غير متوازنة".

وبنهاية يوليو، كانت هناك 11.2 مليون وظيفة متاحة بمعدل وجود وظيفتين لكل عاطل عن العمل.

وفي وقت سابق، حذرت شبكة فويس أوف أمريكا من تداعيات قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، وأشارت إلى أن الأمريكيين يعانون بشكل كبير من التضخم، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة مع ارتفاع معدلات البطالة.

رفع سعر الفائدة

وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، مساء الأربعاء، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%، وسجل معدل التضخم مستوى 8.3% في أمريكا خلال أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات، ومن المتوقع أن يعقب القرار الأمريكى موجة من رفع أسعار الفائدة فى معظم الدول خلال الأيام القادمة.

إجراءات الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن

وقالت الإذاعة الأمريكية: يميل ارتفاع الطلب إلى دفع التضخم حيث يقوم المشترون برفع أسعار السلع النادرة بشكل متزايد وفي حين أن المعدلات الأعلى قد تؤدي في النهاية إلى ترويض التضخم ، إلا أنها تحمل نوعًا مختلفًا من التكلفة فعندما ترتفع الأسعار ، يصبح اقتراض الأموال أكثر تكلفة ، مما يعني أن الشركات قد تكون أقل رغبة في الاستثمار، وقد يواجه مشترو المنازل المحتملون مدفوعات رهن عقاري أعلى كما أن تكبد ديون بطاقات الائتمان يصبح أكثر تكلفة، مما قد يؤدي إلى ترويض مشتريات المستهلكين.

ومن المرجح أن تؤدي المعدلات المرتفعة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة وبالفعل فان معدل البطالة الحالي منخفض لمعايير تاريخية، عند 3.7٪.

التضخم ظاهرة عالمية

قالت الإذاعة الأمريكية إنه في حين أن التضخم هو قضية سياسية رئيسية بين الأمريكيين، الذين يميلون إلى إلقاء اللوم على إدارة الرئيس الحالي، يلاحظ المحللون أن التضخم الذي تشهده الولايات المتحدة هو جزء من ظاهرة عالمية.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في أجزاء أخرى من العالم. في الاتحاد الأوروبي في أغسطس، تجاوزت النسبة 9٪، على الرغم من أن الاختلافات بين الدول قد تكون كبيرة بولندا، على سبيل المثال، شهدت تضخمًا بنسبة 16.2٪ في العام المنتهي في أغسطس، بينما كان المعدل في فرنسا أكثر اعتدالًا بنسبة 5.9٪.