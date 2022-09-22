مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل محل بالسلام

لقى شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل محل بمنطقة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع شخص داخل محل بأحد الشوارع بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبيَّن وفاة شاب في العقد الثاني من العمر صعقًا بالكهرباء.

وتبيَّن من خلال التحريات، وفاة الشاب صعقًا بالكهرباء، بعد حدوث ماس كهربائي بثلاجة موجودة بالمحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.