الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مصنع نسيج بشبرا الخيمة

حريق مصنع
حريق مصنع
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أمرت جهات التحقيق بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نشب في مصنع نسيج بحى غرب شبرا الخيمة، وإعداد تقرير حول الأسباب وراء اندلاع الحريق.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مصنع نسيج بحى غرب شبرا الخيمة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع نسيج بحي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة عليه.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مكون من أربعة طوابق والحريق شب في الطابق الثاني وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

انتداب فريق المعمل الجنائي معاينة موقع حريق مصنع نسيج تقرير حول الأسباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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