الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 22-9-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث القراء عن مواقيت الصلاة والتي تختلف يوميًا كما تختلف مع اختلاف فصول السنة بتغير طول الليل والنهار، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف خطوط الطول التي تقع فيها هذه المحافظات، وتناشد دار الافتاء المسلمين دائمًا بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين كل محافظة وأخرى.

وتعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مصر 22-9-2022، والتى جاءت على النحو التالى:

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

 

موعد صلاة الفجْر 4:16 AM

موعد الشروق 5:43 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:48 AM

موعد صلاة العَصر 3:16 PM

موعد صلاة المَغرب 5:53 PM

موعد صلاة العِشاء 7:11 PM

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الإفتاء توضح أحكام الصلاة للمسافر والقصر فى الصلاة الرباعية

مواقيت الصلاة  في الإسكندرية

 

موعد صلاة الفجْر 4:20 AM

موعد الشروق 5:48 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:54 AM

موعد صلاة العَصر 3:22 PM

موعد صلاة المَغرب 5:59 PM

موعد صلاة العِشاء 7:17 PM

 

مواقيت الصلاة  في أسيوط

 

موعد صلاة الفجْر 4:20 AM

موعد الشروق 5:45 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:50 AM

موعد صلاة العَصر 3:17 PM

موعد صلاة المَغرب 5:55 PM

موعد صلاة العِشاء 7:10 PM

 

الإفتاء: الحوار بين الزوجين بالمنزل كالذكر فى ساحات العبادة

مواقيت الصلاة  في أسوان

 

موعد صلاة الفجْر 4:50 AM

موعد الشروق 6:13 AM

موعد صلاة الظُّهْر 12:17 PM

موعد صلاة العَصر 3:44 PM

موعد صلاة المَغرب 6:22 PM

موعد صلاة العِشاء 7:35 PM

 

 

مواقيت الصلاة الأسبوع المقبل  

2022 سبتمبرصلاة الفجْرالشروقصلاة الظُّهْرصلاة العَصرصلاة المَغربصلاة العِشاء
23 الجمعة4:17 AM5:44 AM11:47 AM3:14 PM5:51 PM7:08 PM
24 السبت4:17 AM5:44 AM11:47 AM3:14 PM5:49 PM7:07 PM
25 الأحد4:18 AM5:45 AM11:47 AM3:13 PM5:48 PM7:05 PM
26 الإثنين4:19 AM5:45 AM11:46 AM3:12 PM5:47 PM7:04 PM
27 الثلاثاء4:19 AM5:46 AM11:46 AM3:11 PM5:46 PM7:03 PM
28 الأربعاء4:20 AM5:47 AM11:46 AM3:11 PM5:44 PM7:02 PM
29 الخميس4:21 AM5:47 AM11:45 AM3:10 PM5:43 PM7:00 PM
30 الجمعة4:21 AM5:48 AM11:45 AM3:09 PM5:42 PM6:59 PM

 

 

 

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة في اسيوط مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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