مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 22-9-2022

يبحث القراء عن مواقيت الصلاة والتي تختلف يوميًا كما تختلف مع اختلاف فصول السنة بتغير طول الليل والنهار، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف خطوط الطول التي تقع فيها هذه المحافظات، وتناشد دار الافتاء المسلمين دائمًا بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين كل محافظة وأخرى.

وتعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مصر 22-9-2022، والتى جاءت على النحو التالى:

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجْر 4:16 AM

موعد الشروق 5:43 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:48 AM

موعد صلاة العَصر 3:16 PM

موعد صلاة المَغرب 5:53 PM

موعد صلاة العِشاء 7:11 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجْر 4:20 AM

موعد الشروق 5:48 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:54 AM

موعد صلاة العَصر 3:22 PM

موعد صلاة المَغرب 5:59 PM

موعد صلاة العِشاء 7:17 PM

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجْر 4:20 AM

موعد الشروق 5:45 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:50 AM

موعد صلاة العَصر 3:17 PM

موعد صلاة المَغرب 5:55 PM

موعد صلاة العِشاء 7:10 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجْر 4:50 AM

موعد الشروق 6:13 AM

موعد صلاة الظُّهْر 12:17 PM

موعد صلاة العَصر 3:44 PM

موعد صلاة المَغرب 6:22 PM

موعد صلاة العِشاء 7:35 PM

مواقيت الصلاة الأسبوع المقبل