الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهم بحيازة سلاح نارى فى سوهاج

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل، بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل، ومحمد أيمن أبوسداح، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

بمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

عامل السجن سلاح نارى دون ترخيص سوهاج محكمة جنايات سوهاج

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