نشوب حريق هائل فى مخزن مواد بترولية بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب بحجرة تستخدم كمخزن للمواد البترولية بقرية برق العز مركز المنصورة.



وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بقرية برق العز مركز المنصورة بوجود حريق بأحد المنازل بالقرية.



وهرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد مساحته 100 متر بقرية برق العز ملك مصطفي محمد صبرى مصطفى 23 سنة، صاحب مغسلة سيارات، وتبين ونشوب حريق بغرفة مساحتها 6 فى 4 أمتار ملحقة بالمنزل مشيدة بالطوب وغير معروفة وتستخدم كمخزن للمواد البترولية وجرى السيطرة علي الحريق قبل امتداد النيران لباقي المنازل المجاورة.



ونجم عن ذلك إصابة شقيقه صاحب المنزل وتدعى منى محمد صبري مصطفي 30عامًا، بحروق متفرقة من الجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 55 ٪؜ أثناء محاولتها إخماد النيران فور اشتعالها ونقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعى.



وبسؤال صاحب المنزل عن سبب الحريق علل ذلك بقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال على الغرفة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9565 إداري مركز المنصورة لسنة 2022 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.