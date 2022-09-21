الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم في قضية الطفلة «تسبيح» و«أطباء قنا» 27 سبتمبر

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية أطباء قنا لجلسة يوم 27 سبتمبر الجاري؛ لإعادة المرافعة مع حضور المتهمين، بتهمة الإهمال وفقدان بصر الطفلة تسبيح.

كان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قد كلف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بحضور جلسة الاستئناف في قضية أطباء أطفال مستشفى قنا العام والتي نظرتها محكمة جنح مستأنف قنا اليوم الثلاثاء.

كان 13 طبيبًا من مستشفى قنا العام، المتهمين بإصابة الطفلة تسبيح بالعمى التام نتيجة إهمالهم الطبى، استأنفوا على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح قنا، بحبس 15 طبيبًا بمستشفى قنا العام، عامين مع الشغل وكفالة 50 جنية وإلزام كل منهم بدفع مائة الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة.

محكمة جنح مستأنف قنا تأجيل فقدان بصر الطفلة تسبيح محاماة التعويض المؤقت مستشفي قنا العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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