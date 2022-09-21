الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة: مصر حريصة على حماية حقوق الملكية الفكرية منذ العصر الفرعوني

السيد القصير
السيد القصير
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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع دارين تانغ، مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، والذي يشغل أيضا منصب السكرتير العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف).

وأكد القصير، أن مصر ومنذ العصر الفرعوني تحرص على حماية حقوق الملكية الفكرية ولدينا الكتاب الرابع رقم 82 لسنة 2002 لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي تم تعديل بعض أحكامه ليتوافق مع اتفاقية اليوبوف، والانضمام إلى الاتحاد الدولي.

 وأضاف القصير أن مصر لديها مكتب لحماية الأصناف النباتية والذي أصدر حتى الآن شهادات حماية لأكثر من 500 صنف نباتي للمراكز البحثية والجهات التابعة للدولة والقطاع الخاص والشركات المحلية والدولية.

 وتابع أن زارة الزراعة تتطلع إلى الاستفادة من عضوية مصر في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية من خلال تشجيع الشركات الكبرى المصرية والدولية لإنتاج التقاوي في المحلية نظرا لأنها سوف تكون محمية خاصة، وأنه أصبح لدينا قانون جديد يتضمن حزمة كبيرة من حوافز وضمانات الاستثمار وكذلك تنمية صناعة التقاوى وتوفيرها بجودة عالية ذات الاحتياجات المائية القليلة والمقاومة للتغيرات المناخية والاجهاد البيئي والأمراض.

وأشار القصير إلى أن مصر يمكن أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج وتصدير التقاوي إلى الدول المجاورة وعضويتها في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية يتيح لها تبادل الأصناف الجديدة المتميزة بينها وبين الدول الاعضاء في الاتحاد، علاوة عما يتيحه الاتحاد للدول الأعضاء من دعم فني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة.

ومن ناحيته، أوضح "تانغ" أن الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية يتطلع للتعاون مع مصر نظرا لأنها تمتلك أكبر مركزين في المنطقة للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء، مشيرا إلى أن عضوية مصر في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية تعتبر إضافة كبيرة للاتحاد ودعما له نظرا لما تتمتع به من مكانة محورية إقليما ودوليا علاوة على أن مصر كانت ملهمة منذ فجر التاريخ للعالم في شتى مجالات العلوم وخاصة الزراعة.

وأضاف تانغ أن مصر كانت سلة غذاء العالم خلال العصر الروماني وتعهد بتقديم كافة أوجه الدعم للزراعة المصرية في مجالات التقاوي ونقل التكنولوجيا.

استصلاح الأراضي الاحتياجات المائية الاتحاد الدولى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشركات الكبرى المنظمة العالمية للملكية الفكرية تغيرات المناخ بحوث الصحراء بناء القدرات حماية حقوق الملكية الفكرية

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