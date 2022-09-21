أسعار الحديد فى مصر اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

يهتم العقاريون والمطورون بمعرفة أسعار الحديد ومواد البناء عمومًا كونها الأهم في سوق الإنشاء، كذلك الشركات المتعاقدة على عمليات تنفيذ وبيع لمدن ومشروعات كاملة منذ فترة وعليها التزامات بالتسليم في الفترات المقبلة، لكنهم مترقبون لزيادة الأسعار المقترنة بالدولار الأمريكي الذي يواصل الارتفاع هذه الأيام.

أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

ترقب واستقرار في الأسواق المحلية تسجلها أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21-9-2022 للشهر الثالث على التوالي وسط هدوء ملحوظ في الطلب على المعدن الأهم في عملية البناء وانخفاض المعروض، في ظل ترقب الجميع انتهاء الحكومة من التعديلات الخاصة بقانون مخالفات البناء وتسهيل عملية إصدار التراخيص.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21-9-2022

وفي هذا السياق يقول أحمد عبدالخالق، أحد تجار مواد البناء، إن المصانع تنتظر اجتماع وقرارات البنك المركزي نهاية الأسبوع الجاري للبدء في الإعلان عن أسعارها لشهر أكتوبر المقبل، فيما يستقر متوسط أسعار الحديد اليوم عند 17500 إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

تقدم "الدستور" في التقرير التالي سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022 والذي يتصدر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر.

سعر حديد عز اليوم الأربعاء 21-9-2022

الشركة الأعلى إنتاجية ونصيبا في السوق هي حديد عز والتى سجلت ثباتا ملحوظا لتبلغ نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

واستقر صباح اليوم في مصر سعر حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهد سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ثباتا متواصلا، ليسجل 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح، وبلغ سعر الجارحي نحو 17550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب اليوم الأربعاء 21-9-2022

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرارا متواصلا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب اليوم الأربعاء 21-9-2022

فيما استقر أيضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.