افتتاح فرع توثيق داخل مكتب بريد كفرطهرمس

أعلنت وزارة العدل بإشراف المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مكتب توثيق كفرطهرمس، داخل مكتب البريد.

يأتى ذلك في إطار توسيع خدمات التوثيق، ومدها لجميع المواطنين ضمن التوسع الرأسي الذى تقوم به الوزارة.

وافتتح المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، مكتب توثيق كفرطهرمس، نيابة عن المستشار عمر مروان وزير العدل.

حضر فعاليات الافتتاح كل من الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والمستشارين إيهاب سرور ومحمد المعتز وعبدالناصر محمد من المكنب الفنى لمساعد وزير العدل وكامل رمضان، أمين مكتب الجيزة للشهر العقاري.

وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، إن مكتب توثيق كفرطهرمس يعد المكتب رقم 111 سيخدم أهالى منطقة كفرطهرمس والجيزة وبولاق الدكرور، والذى يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العدل والهيئة القومية للبريد من أجل افتتاح فروع التوثيق داخل مقرات البريد بقصد تقديم خدمات التوثيق إلى طالب الخدمة بطريقة سهلة وبسيطة ومميزة داخل مكاتب البريد.

وأضاف "ياقوت"، أن مكتب كفر طهرمس يعمل بنظام الشباك الواحد من خلال ربطه بمركز معلومات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ضمن خطة وزارة العدل التى تنفذها من أجل تقديم أفضل خدمات التوثيق نحو التحول الرقمى.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقارى، إلى أن وزير العدل المستشار عمر مروان، وجه بحسن معاملة الجمهور والتى تعمل فى إطار خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة الشهر العقارى والتوثيق، سواء من حيث ميكنة المكاتب أو التوسع فى افتتاح مكاتب جديدة وأفرع داخل الجهات المختلفة كالبريد والمراكز التكنولوجية والأندية الاجتماعية والرياضية والنقابات، بهدف التقريب على المواطنين وحل أزمة التكدس.

ونشرت الجريدة الرسمية فى يوليو الماضى، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد كفرطهرمس، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الجيزة، ويكون مقره داخل مكتب بريد كفرطهرمس بقسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.