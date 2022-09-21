يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة كل يوم لما لها من فضل عظيم في الإسلام، فالصلاة لها فضائل عظيمة وكثيرة، ولعل أهمها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي ذلك قال اللَّه تعالى: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾، وتعتبر أفضل الأعمال بعد الشهادتين؛ لحديث عبد اللَّه بن مسعود - رضى الله عنه - قال: سألت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها" قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: "برّ الوالدين" قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: "الجهاد في سبيل اللَّه].

فضل الصلاة في الإسلام

-الصلاة تغسل الخطايا؛ لحديث جابر - رضى الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ غمرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات وجاء عن الصلاة أيضًا أنها تكفّر السيئات؛ لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر"

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 في القاهرة وبعض المحافظات

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:14 ص.

موعد صلاة الظهر 11:48 ص.

موعد صلاة العصر 17: 3 م.

موعد صلاة المغرب 5:56 م.

موعد صلاة العشاء 7:13 م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:18 ص.

موعد صلاة الظهر 11:53 ص.

موعد صلاة العصر 3:22 م.

موعد صلاة المغرب 6:01 م.

موعد صلاة العشاء 7:19 م.

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:09 ص.

موعد صلاة الظهر 11:44 ص.

موعد صلاة العصر 3:13 م.

موعد صلاة المغرب 5:53 م.

موعد صلاة العشاء 7:10 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:04 ص.

وقت صلاة الظهر 11:36 ص.

موعد صلاة العصر 3:04 م.

وقت صلاة المغرب 5:44 م.

وقت صلاة العشاء 6:59 م.

مواعيد الصلاة في أسوان الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:13 ص.

موعد صلاة الظهر 11:42 ص.

موعد صلاة العصر 09: 3 م.

موعد صلاة المغرب 5:50 م.

موعد صلاة العشاء 7:03 م.