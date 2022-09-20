الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل انتحل صفة موظف للهروب من أحكام قضائية فى الهرم

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بحبس عاطل صادر ضده أحكام قضائية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بحيازة أسلحة نارية وعدد من الطلقات داخل شقة بمنطقة الهرم، كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة .

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بحيازة عاطل صادر ضده أحكام قضائية، لأسلحة نارية بدون ترخيص في منطقة الهرم.

تم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة ضبط المتهم، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتبين انتحاله صفة موظف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

النيابة العامة حبس عاطل أحكام قضائية أسلحة نارية شقة الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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