حبس عاطل انتحل صفة موظف للهروب من أحكام قضائية فى الهرم

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل صادر ضده أحكام قضائية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بحيازة أسلحة نارية وعدد من الطلقات داخل شقة بمنطقة الهرم، كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة .

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بحيازة عاطل صادر ضده أحكام قضائية، لأسلحة نارية بدون ترخيص في منطقة الهرم.

تم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة ضبط المتهم، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتبين انتحاله صفة موظف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.