الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب مخدرات بمليار جنيه في الإسكندرية

محاكمة
محاكمة
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أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى إبراهيم، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين بجلب مواد مخدرة، إلى جلسة نوفمبر القادم.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من إدارة فرع مكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية يفيد بقيام المتهمين، بجلب كمية كبيرة من مخدر امفيتامين وميثامفيتامين، داخل شحنة مواد غذائية، عبر ميناء الإسكندرية.

كشفت تحريات ضباط فرع مخدرات الميناء، أن تحرياتها توصلت الى ورود معلومات عن قدوم حاوية قادمة من دولة سوريا، عن طريق توكيل ملاحى مشمولها مواد غذائية على غير الحقيقة.

تم استصدار إذن من النيابة العامة، لتفتيش الحاوية مع وجود لجنة مشكلة طبقا لقرار النيابة العامة، وتبين أن الحاوية، تحوى على عدد 127 كرتونه كل كرتونه تحوى على 12 عبوة، وكذلك عدد كرتونه تحوى 6 عبوات بإجمالى 1530 عبوة لمادتى (امفيتامين وميثامفيتامين) المدرجة بالجدول الاول من قانون المخدرات، والتى تستخدم فى تصنيع الأقراص الكبتاجون، والاكسثازك، وكذلك مخدر الايس والشابوة، وتم التحفظ عليها.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المواد المخدرة المضبوطة طبقا للاستعلام من مصلحة الجمارك، أن قيمة التعويض الجمركي  مليار وثلاثمائة وتسعون مليون وتسعمائة ألف جنيه.

محكمة جنايات الإسكندرية محاكمة جلسة نوفمبر مواد مخدرة جلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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