الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«صباع» يقود شخصًا للسجن المشدد 5 سنوات بعين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الثلاثاء، عاطلا، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة آخرين من تهمة إحداث عاهة لجارهم، لخلافات بينهما بمنطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كامل وهاني مصطفي وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

كشف أمر الإحالة أن المتهم وشقيقيه ضربوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، على إثر خلافات بينهم، حيث استوقفوه حال سيره بالطريق العام وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، بأن كال له المتهم الأول ثلاث ضربات باستخدام سلاح أبيض" سنجة" استقرت الأخيرة بإصبع الإبهام لليد اليسرى.

وتعدى المتهم الثاني والثالث عليه ضربًا بمناطق متفرقه من جسده فاحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عن جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في بتر أصبع الإبهام.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ضرورة مهنية أو حرفية.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية عاطل احداث عاهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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