الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لتاجر مخدرات في الشرقية

المؤبد
المؤبد
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، تاجر مخدرات بالسجن المؤبد ومصادرة المخدر المضبوط، بتهمة حيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار في القضية رقم 2586 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم بقيام "عبد الله س ز ع" مقيم بدائرة القسم بالإتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.

بعد تقنين الإجراءت ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المؤبد مواد مخدرة شرطة الصالحية الجديدة المستشار محمد على عبد الرحيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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