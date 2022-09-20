إصابة 4 إثر انقلاب دراجة بخارية فى بنى سويف

أصيب 4 مواطنين إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بالقرب من كوبري السحارة بمدينة بني سويف.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بالقرب من كوبري السحارة دائرة مركز بني سويف.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 شباب، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وقام مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بالدفع بسيارتي إسعاف إلي موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.