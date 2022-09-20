الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صراف ضرائب استولى على 300 ألف جنيه بسوهاج

متهم
متهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط صراف بمديرية الضرائب العقارية، استولى على 300 ألف جنيه من موقع عمله.

وكان قد ورد لقسم أول سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، محضرا يتضمن بلاغًا ضد  صراف بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج بالمعاش حاليًا ويقيم دائرة مركز أخميم، يُفيد باستغلال موقعه الوظيفي والتلاعب بقسائم تحصيل المبالغ المالية المحصلة من بعض الممولينوز

 وأضاف البلاغ أن هذا ترتب عليه وجود فوارق مالية بين ما تم تحصيله بالفعل، وما تم توريده بالخزينة جهة عمله واستيلائه على فارق تلك المبالغ لنفسه حيث بلغت قيمتها  300 ألف جنيه، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ والتربح من أعمال وظيفته.

 وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

صراف مديرية الضرائب العقارية بسوهاج مركز أخميم النيابة العامة مباحث الأموال العامة

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