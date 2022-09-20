الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لامس عوراتها فاستغاثت بالناس».. محاكمة سائق هتك عرض طالبة الهرم

جريدة الدستور
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أحالت نيابة حوادث أكتوبر الكلية، اليوم الثلاثاء، سائقا هتك عرض طالبة بحي الهرم بالإكراه إلى الجنايات.

ويواجه المتهم تهمة هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن باغتها إبان تواجدها بالطريق العام وأمسك بعورتها مما أخل بحيائها إخلالاً جسيما، وما أن حاولت الاستغاثة حتى أشهر صوبها سلاحا أبيض لإحباط محاولتها للاستنجاد بأحد المارة الذي بث الرعب في نفسها ودفعها للهروب من مسرح الأحداث.
شهدت الطالبة المجني عليها في التحقيقات، أنها وحال تركها لمسكن الشاهدة الثانية وانتظارها بالطريق العام لسيارة أجرة لتوصيلها لمنزلها باغتها المتهم بملامسته موضع حساس بجسدها ،وما إن صرخت للاستغاثة بالمارة أشهر صوبها سلاحا أبيض متمكنا بذلك من بث الرعب في نفسها ولاذت بالفرار من مسرح الواقعة، كما أنه وبعرض المتهم عليها عرضاً قانونياً أقرت بأنه الشخص القائم بارتكاب الجرم تجاهها.

نيابة حوادث أكتوبر الكلية هتك عرض حي الهرم الطالبة الجنايات

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عبادة «المحمول»

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