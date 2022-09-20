إحباط تهريب 14 موبايل «آيفون» بمطار القاهرة

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب.

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 14 هاتفا محمولا ماركة "آيفون 14" بروماكس داخل الأمتعة الشخصية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.