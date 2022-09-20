الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يطعن آخر في قنا بسبب خطبة فتاة

طعن
طعن
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أصيب شاب بطعنات متفرقة بالجسد على يد آخر، بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، استدعت نقله إلى المستشفى.

البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد إصابة شاب بطعنات متفرقة بالجسد من سلاح أبيض على يد آخر، بقرية كوم يعقوب.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة، عامل، بسلاح أبيض "مطواه" سددها له عاطل فى أنحاء متفرقة بالجسد، نتج عنها جروح وإصابات متفرقة بالجسد، لوجود خلافات بينهما.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه كان يعتزم خطبة فتاة تربطها صلة قرابة بالمتهم ابنة خاله، ومع إصرار المجنى عليه على الخطبة، توجه إليه المتهم وسدد له عدة طعنات لمنعه من استكمال الخطبة.

جرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب قنا المستشفى شرطة أبوتشت سلاح أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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