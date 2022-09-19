الإثنين 19 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال يهز المكسيك.. وتحذير من تسونامى

زلزال
زلزال
ads

ضرب زلزال قوي غرب المكسيك اليوم الإثنين، وتسبب باهتزاز المباني على بعد آلاف الأميال في العاصمة مكسيكو، وذلك تزامنًا مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا العامين 1985 و2017، وفق ما أفاد خبراء رصد الزلازل.

وذكرت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل أن شدة الزلزال بلغت 7.4 درجة، في حين قال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إن شدته بلغت 7.6.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 59 كلم (37 ميلًا) جنوب كوالكومان في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادئ، وعلى بعد مئات الكيلومترات غرب العاصمة مكسيكو، بحسب الوكالة المكسيكية.

وكتب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على “تويتر”: "نأمل من صميم قلبنا ألا يكون قد حدث أمر خطير".

وقالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلوديا شينباوم على “تويتر” أيضًا "حتى الآن، لم نتبلغ وقوع أضرار".

ونزل سكان العاصمة إلى الشوارع بعد نصف ساعة فقط من قيامهم بتدريب على مواجهة الهزات الأرضية.

وقالت كارينا سواريز (37 عامًا) لوكالة فرانس برس في وسط العاصمة "لم نعتقد أن ما يحصل حقيقي. ولكن الأمر حصل فعلًا، مجددًا الأرض تهتز بقوة شديدة".

وتنظم السلطات تدريبًا على مواجهة الزلازل كل عام في ذكرى وقوع الزلزالين الكبيرين في 19 سبتمبر من العامين 1985 و2017، ففي 19 سبتمبر 2017، أسفر زلزال بقوة 7,1 درجة عن مقتل 369 شخصًا.

وفي التاريخ نفسه من العام 1985، وقع زلزال بقوة 8,1 درجاة دمر وسط مكسيكو وخلف أكثر من عشرة آلاف قتيل معظمهم في العاصمة.

غرب المكسيك العاصمة مكسيكو رصد الزلازل خبراء رصد الزلازل اهتزاز المباني المكسيك زلزالين شديدين الوطنية لرصد الزلازل زلزال

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

الأكثر قراءة

آخر تحديث.. ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس الحكومية

مصطفى شلبى زملكاوى.. أمير يتحدى مرتضى منصور فى صفقة الزمالك المنتظرة

انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم

القصة الكاملة لظهور محمد صلاح مع ملكة جمال مصر

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى دورى الأبطال| تأجيل الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

«كلنا إنسان» وتطور ملحوظ لمواهب ذوى القدرات الخاصة

بسنت حسن

كيرة والجن في مواجهة المملكة

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى والإسلامى

محمد رفعت

إذا جاء سبتمبر!

جمال رشدي

صرخة طفل ورقصة أستاذة ‏

لواء. محسن الفحام

المناخ.. والوعى السياحى

رشا عبدالمنعم

دعم مسرح المحافظات

أحمد سعد زايد

فوضى الطلاق الشفهى

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات في الداخل والخارج.. كيف تستعد إسرائيل لتأمين "الأعياد اليهودية"؟

«مقتل فلسطينى» سبب أزمة.. ماذا يحدث بين إسرائيل وتشيلى؟

الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق.. الأهداف والدوافع والرسالة