الإثنين 19 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطار أسيوط يدهس مواطنًا أسفل عجلاته على مزلقان بنى قرة

قطار
قطار
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شهدت قرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، مصرع شاب أسفل عجلات أحد القطارات أثناء عبوره المزلقان.

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ من الخدمة الأمنية المتواجدة على مزلقان قرية بنى قرة دائرة المركز، بمصرع شاب صدمه قطار وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين أنه أثناء مرور شاب مقيم قرية بنى قرة المزلقان؛ لعبور شريط السكة الحديدية أثناء إغلاق بوابات المزلقان صدمه قطار مما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة القوصية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

أحد القطارات الإسعاف العرض على النيابة العامة بمحافظة أسيوط محضر بالواقعة محافظة أسيوط مأمور مركز شرطة

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