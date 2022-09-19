الإثنين 19 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدرون فرنسيون يتوقعون استيراد المغرب 5 ملايين طن من القمح اللين في 2023

القمح
القمح
ads

قال رئيس مكتب منطقة المغرب في منظمة إنترسيريال الفرنسية لخبراء القمح، يان ليبو، إنه من المتوقع أن تصل واردات المغرب من القمح اللين إلى ما بين 4.5 وخمسة ملايين طن العام المقبل بسبب الجفاف.
وأضاف أن فرنسا وحدها صدّرت أكثر من مليون طن من القمح اللين إلى المغرب هذا الصيف، ومن المتوقع أن تبلغ مبيعاتها له بحلول نهاية العام إلى 2.5 مليون طن‭‭ ‬‬من القمح اللين.
جاءت التعليقات قبل الاجتماع السنوي لمنظمة إنترسيريال مع التجار المغاربة في الدار البيضاء الشهر المقبل.
وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 بالمئة إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد.
وعلى مدى العقد المنصرم، بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين ثلاثة ملايين طن سنويا.
وقال مصدران مغربيان في القطاع إن احتياطيات القمح اللين تغطي الآن خمسة أشهر من احتياجات المغرب، لكنهما أضافا أن الجهود المبذولة لتكوين مخزونات إضافية تعطلت بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية مقارنة بمستويات 2021.
وتضاعفت فاتورة استيراد القمح اللين في المغرب في الأشهر السبعة الأولى هذا العام إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب بيانات النقد الأجنبي.
ودفع ارتفاع أسعار القمح الحكومة إلى مضاعفة ميزانية الدعم إلى 32 مليار درهم هذا العام من 16 مليارا كانت محددة في الميزانية في وقت سابق وإلى جانب القمح اللين، يسيطر المغرب على أسعار السكر وغاز الطهي.
وللحفاظ على استقرار أسعار الطحين، أبقى المغرب على تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، وهو قرار يتوقع التجار استمراره ما دامت الأسعار مرتفعة.
وتقول الحكومة إن أسوأ جفاف منذ نحو ثلاثة عقود ساهم في خفض توقعات النمو في المغرب إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 7.9 بالمئة في عام 2021.
واستندت الحكومة المغربية في مشروع ميزانيتها لعام 2023 إلى توقعات بوصول النمو إلى 4.5 بالمئة، بافتراض هطول متوسط للأمطار وجني محصول حبوب يبلغ 7.5 مليون طن.
 

القمح الجفاف القمح اللين المغرب التجار المغاربة الدار البيضاء منطقة المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس الحكومية

للمرة الأولى.. تعيين سيدة فى منصب مستشار فضيلة الإمام الأكبر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2022

وزير الاتصالات: 12 مليار جنيه استثمارات مد كابلات الألياف الضوئية لـ1700 قرية

وزيرة الهجرة تبحث مع أسقفية الخدمات العامة تعظيم سبل التعاون المشترك

وزير التموين يصدر قرارًا بشأن «المخابز».. تعرف عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

كيرة والجن في مواجهة المملكة

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى والإسلامى

محمد رفعت

إذا جاء سبتمبر!

جمال رشدي

صرخة طفل ورقصة أستاذة ‏

لواء. محسن الفحام

المناخ.. والوعى السياحى

رشا عبدالمنعم

دعم مسرح المحافظات

أحمد سعد زايد

فوضى الطلاق الشفهى

محمد العسيري

صيف صعب.. شتاء أصعب.. لعنة الله على الحرب

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات في الداخل والخارج.. كيف تستعد إسرائيل لتأمين "الأعياد اليهودية"؟

«مقتل فلسطينى» سبب أزمة.. ماذا يحدث بين إسرائيل وتشيلى؟

الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق.. الأهداف والدوافع والرسالة