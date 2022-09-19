الإثنين 19 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عامل قتل شابا لسرقة تروسيكل في 6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين من خلال التحريات، أن عاطلا قتله لسرقة التروسيكل الخاص به، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، فوجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وسرعة القبض عليه.

بإجراء التحريات بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، حيث طلب من المجني عليه اصطحابه لشراء كمية من الخردة، ثم غافله وسدد له طعنات، وسرق التروسيكل وفر هاربا. 

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة جثة شاب أكتوبر مدينة 6 أكتوبر سرقة التروسيكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية لإعلامى واعٍ

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