الإثنين 19 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق خطف فتاة وتعدى عليها بالقوة في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته في القضية رقم 12184 لسنة 2022 جنح مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1502 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق؛ لإدانته بخطف فتاة والتعدى عليها بالقوة بدائرة مركز شرطة بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من "ل. ح. م. إ" ، تتهم فيه "محمد. الـ. م. ع" 26 عامًا، سائق، بخطفها والتعدي عليها بالقوة بدائرة مركز شرطة بلبيس.

توصلت تحريات المباحث إلى صحة البلاغ، بأن قام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، بأن استغل استقلالها بمفردها المركبة الأجرة قيادته، وأوهمها بأنه سيسلك طريقًا أقصر في المسافة، فسلك طريقًا خاليًا من المارة قاصدًا إقصاءها عن أعين ذويها.

وأسند أمر الإحالة للمتهم التعدي على المجني عليها بالقوة والتهديد، بأن قام بالتعدي عليها وحال صراخها للاستغاثة قام بإشهار في وجهها أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن "مفك" مهددًا إياها به.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الزقازيق السجن المشدد 3 السجن المشدد خطف فتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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