ضبط المديرة المسئولة بالشرقية لتصرفها فى 13٫600 طن دقيق بلدى مدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى – بمحافظة الشرقية) لتصرفها فى كمية قدرها (13٫600 طن دقيق بلدى مدعم) قامت المذكورة بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر، وضبط (10٫66 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – زيت طعام - مكرونة") معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة الغربية.