الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المديرة المسئولة بالشرقية لتصرفها فى 13٫600 طن دقيق بلدى مدعم

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 وتمكنت الجهود من ضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى – بمحافظة الشرقية) لتصرفها فى كمية قدرها (13٫600 طن دقيق بلدى مدعم) قامت المذكورة بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر، وضبط (10٫66 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – زيت طعام - مكرونة") معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة الغربية.

الإدارة العامة شرطة التموين الجرائم التموينية محافظة الشرقية دقيق بلدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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