الإثنين 19 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 27 دراجة النارية مخالفة خلال حملة أمنية بالغربية

دراجة النارية
دراجة النارية
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شنت إدارة مرور الغربية، بحملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

البداية بتلقي اللواء محمد عمار ، مدير أمن الغربية، اليوم الإثنين، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وضبط 27 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

ادارة مرور الغربيه التوك توك الدراجات النارية طنطا اللواء محمد عمار مدير امن الغربيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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