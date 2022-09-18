نجاة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمى

أصيب 7 أشخاص، مساء الأحد، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمى اتجاه حلوان.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الاقليمى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين بالفحص والمعاينة أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها، وأسفر الحادث عن إصابة 7 اشخاص تم نقلهم لمستشفي البنك الأهلى والصف، وقام رجال المرور برفع اثار الحادث.