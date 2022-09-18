مصرع أب ونجله غرقًا فى مياه شاطئ إدكو بالبحيرة

لقى عامل ونجله مصرعهما غرقا في شاطئ إدكو بمحافظة البحيرة، مساء الأحد، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

البداية بتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بمصرع عامل ونجله غرقا داخل بحر إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثتين والتحفظ عليهما وتحرر المحضر اللازم.

بالانتقال والفحص تبين مصرع كل من «م . م»، 55 سنة، ونجله «م.م»، 25 سنة، مقيمين شارع بلال بمدينة إدكو.

وكشفت التحريات الأولية تعرض الأب للغرق وحاول الابن إنقاذه إلا أنه غرق هو الآخر، كما تعرضت الأم ونجلتها إلى الغرق أيضا أثناء محاولتهما إنقاذ الأب ونجله إلا أن الأهالي أنقذوهما.