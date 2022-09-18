إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بالمنيا

وقع حادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة أسوان المار على محافظة المنيا، أدى إلى إصابة 5 أشخاص تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى كارو على الطريق الزراعى مصر أسوان المار في محيط محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مركز ملوي، ووجود مصابين بالحادث.

تحركت قوات الأمن وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث تبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث التصادم بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.