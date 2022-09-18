الأحد 18 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين فى حادث سقوط معدية أشمنت ببنى سويف

متهمون
متهمون
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قررت النيابة العامة ببني سويف، الأحد، حبس طاقم المعدية 4 أيام على ذمة التحقيقات وعددهم 3 متهمين سائق المعدية ومالكها ومعاون السائق المتهمين في غرق طفل من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى ومدرس ثانوى من قرية الرياض بمركز ناصر، أثناء سقوطهما من معدية أشمنت عندما انكسر باب المعدية عقب إقلاعها من الجانب الشرقى للنيل إلى الجانب الغربى، وأمر المستشار مصطفى المتناوى، المحامى العام لنيابات بنى سويف التصريح بدفن الجثتين.

وأمر المستشار مصطفى المتناوى، المحامى العام لنيابات بنى سويف، بحبس طاقم المعدية 4 أيام على ذمة التحقيقات وعددهم 3 متهمين سائق المعدية ومالكها ومعاون السائق المتهمين في غرق طفل من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى ومدرس ثانوى من قرية الرياض بمركز ناصر، أثناء سقوطهما من معدية أشمنت عندما انكسر باب المعدية عقب إقلاعها من الجانب الشرقى للنيل إلى الجانب الغربى، وأمر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف التصريح بدفن الجثتين.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود ومن بينهم والدة الطفل مروان محمد كامل، 9 سنوات بالصف الرابع الابتدائى، والتى أكدت أن نجلها كان على متن المعدية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر وفوجئ بكسر السلسلة الخاصة بباب المعدية أثناء إقلاعها من الجانب الشرقى مما أدى إلى سقوطه في النيل.

كان المحامى العام لنيابات بنى سويف، المستشار مصطفى المتناوى، في وقت لاحق أمر بمراجعة تراخيص معدية نيلية تسببت في غرق طفل ومدرس ثانوى والتحفظ على طاقم المعدية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

4 أيام على ذمة التحقيقات الصف الرابع المحامي العام لنيابات النيابة العامة في بني سويف حبس 3 متهمين حادث غرق

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