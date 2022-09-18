الأحد 18 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة سلاح نارى فى سوهاج

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ن.ع" عامل، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل، ومحمد أيمن أبوسداح، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

تعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات عن أن المتهم بحوزته سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بعد ورود معلومات من المصادر السرية، وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة واعترف المتهم بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

الواقعة السجن المشدد إحراز الحكم مركز سوهاج سلاح ناري وذخيرة

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