السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس متهمين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء في الأميرية 15 يومًا

حبس
حبس
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اصدر قاضِ المعارضات المختص لمختص بمحكمة جنح الأميرية، اليوم السبت قرارًا باستمرار حبس عنصرين إجراميين قام احدهما بتحويل مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء  15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة البيضاء، متخذان من (إحدى الشقق المستأجرة - محل سكن أحدهما، كائنة بدائرة القسم) ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار إليها، وعثر بداخلها على (عدد من الأسلحة البيضاء "مختلفة الأحجام" - عدد من أجزاء الأسلحة البيضاء تحت التصنيع - مجموعة من الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها في تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حبس الأسلحة البيضاء بدائرة القسم بمديرية أمن القاهرة تصنيع الأسلحة البيضاء تقنين الإجراءات

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وائل لطفي

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