السبت 17 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 أيام حبسا لأجنبى الجنسية بتهمة الاتجار بالنقد فى القاهرة

حبس
حبس
ads

أصدرت النيابة العامة اليوم قرارًا بحبس شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية في القاهرة.

كما طالبت النيابة العامة، رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - هاتف محمول، حال قيامه بتبادل بعض العملات مع إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، وبحوزتها مبلغ مالي "عملة أجنبية"، وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله، مدير المباحث، اعترف الأول بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، والثانية بالتواصل مع الأول لاستبدال بعض العملات.

4 أيام على ذمة التحقيقات الاتجار في النقد الاجنبي استكمال التحقيقات السوق المصرفية النيابة العامة اللواء محمد عبد الله مدير المباحث اللواء أشرف الجندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر 17-9-2022 بالأسواق

اعرف موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. سكن لكل المصريين

الإعلان 16 و10.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

مباحث المنوفية تكثف جهودها لكشف لغز جثة فى ترعة بمركز قويسنا

25 موقعاً تجميعياً لاستقبال محصول الأرز الشعير بنطاق محافظة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شجرة مريم

د.أحمد الخميسى

شنودة.. لمن؟

حسين دعسة

البنك الدولى يحذر من التضخم والركود.. ذوبان البشرية!

علي سعدة

نقاط للتفكير

د. منى حلمى

وطن يعطينى مرتبًا شهريًا على تمردى

أحمد الصغير

"الدولة الوطنية".. وكيف خدع الفقهاءُ الشعوبَ المسلمة عبر العصور!

صفاء النجار

مقام راحل «3» 

سارة شريف

أقدم كراهية فى العالم

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر: إسرائيل قصفت مقرًا للحرس الثورى الإيرانى فى سوريا

استشهاد 5 جنود من الجيش السورى فى هجوم إسرائيلى على مطار دمشق

انشقاق فى كتلة الأحزاب العربية قبل الانتخابات الإسرائيلية