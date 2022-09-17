4 أيام حبسا لأجنبى الجنسية بتهمة الاتجار بالنقد فى القاهرة

أصدرت النيابة العامة اليوم قرارًا بحبس شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية في القاهرة.

كما طالبت النيابة العامة، رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - هاتف محمول، حال قيامه بتبادل بعض العملات مع إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، وبحوزتها مبلغ مالي "عملة أجنبية"، وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله، مدير المباحث، اعترف الأول بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، والثانية بالتواصل مع الأول لاستبدال بعض العملات.