السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مصادر: إسرائيل قصفت مقرًا للحرس الثورى الإيرانى فى سوريا

جريدة الدستور
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كشفت مصادر سورية تفاصيل المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، على محيط العاصمة السورية «دمشق».

وقالت مصادر السورية إن غارات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مقر الحرس الثوري الإيراني قرب مطار دمشق الدولي، حسبما بث إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي شملت كتيبة دفاع جوي للجيش السوري، ومستودعات أسلحة وذخيرة في جنوب دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية، فجر اليوم: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفًا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، فيما أدت الغارات إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية.

إسرائيل الغارات الإسرائيلية دمشق الحرس الثوري الإيراني مطار دمشق

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