السبت 17 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس زوجين فى بيع مصوغات سيدة مسروقة بعين شمس

حبس
حبس
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أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم السبت، بحبس عاطل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مشغولات ذهبية وبيعها بسعر أقل من سعرها الحقيقى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية القاهرة بلاغًا يفيد بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية بدون فواتير بأحد محال بيع المشغولات الذهبية.

وانتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم، وتمكنوا من ضبط سيدة وزوجها وصديقه مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية وكمية من مخدر الهيروين.

وبمناقشتهم قرر زوجها قيامه بالارتباط بعلاقة صداقة مع أحد مدمني المواد المخدرة، وطلب منه شراء المادة المخدرة مقابل إعطائه تلك المشغولات الذهبية، واستعان بالثالث لشرائها، وقام بالاستعانة بزوجته لتصريف المشغولات الذهبية خشية افتضاح أمره.

وباستدعاء أهل الأخير إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم النزهة، تعرفت على المضبوطات وقررت باكتشافها قيام نجل شقيقتها بسرقة المشغولات الذهبية من الشقة سكنها حال إقامته صحبتها، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة.

وأضافت بأن نجل شقيقتها من مدمني المواد المخدرة وقاموا بإيداعه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عين شمس مسروقة مصوغات زوجين نيابة عين شمس الجزئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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