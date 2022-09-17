السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرًا جديدًا فى مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تسلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أوراق اعتماد 13 سفيرًا جديدًا.

وضمت قائمة السفراء الجدد، كلًا من:    
- كاثرين نوروجين كونجي سفيرة جمهورية مالاوي.
- أوك سارون سفير مملكة كمبوديا.
- ميكولا ناهورني سفير جمهورية أوكرانيا.
- حسن إبراهيم موسى سفير جمهورية إثيوبيا.
- روبيرتو خيراردو إيبرت جروب سفير جمهورية تشيلي.
- سوشيل كومار لامسال سفير جمهورية نيبال.
- إنجريد آمر سفيرة جمهورية إستونيا.
- بولي إيوانو سفيرة جمهورية قبرص.

- ايفان يوكل سفير الجمهورية التشيكية.
- غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت.
- ساشو بودلسنيك سفير جمهورية سلوفينيا.
- أكسيل كارستن وابنهورست سفير أستراليا.
- ألبارو إيرانثو جوتييريث سفير مملكة إسبانيا.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالسفراء الجدد بالقاهرة.

وأشارت المتحدث الرسمي، في بيان، إلى أن الرئيس السيسي عبّر للسفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم. 

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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