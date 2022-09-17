فاز فى 12 مواجهة وتعادل 2.. الزمالك لا يعرف الهزيمة فى تمهيدى دورى أبطال إفريقيا

لم يجد الزمالك صعوبة في تجاوز الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا في 6 مناسبات قبل مواجهة ايلكت التشادي غدًا، ولم يعرف الزمالك معنى الخسارة حيث خاض 14 مباراة في الدور التمهيدي فاز في 12 مباراة وتعادل مرتين وسجل 38 هدفًا ودخل مرماه 4 أهداف فقط.

وكانت البداية عام 2007 عندما التقى الفارس الأبيض فيتالو البوروندي وفاز الزمالك 4-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 28 يناير باستاد القاهرة، وسجل الأهداف عمرو زكي وحازم إمام ومصطفى جعفر وطارق السيد في الدقائق 3 و42 و63 و73.. وفي مباراة العودة يوم 10 فبراير في بوجمبورا فاز الزمالك بهدف سجله حازم إمام في الدقيقة 20.

وفي عام 2008 كانت المواجهة أمام الجيش الرواندي وأقيمت مباراة الذهاب يوم 16 فبراير في كيجالي، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين سجلهما مصطفى جعفر وجمال حمزة في الدقيقتين 4 و71 مقابل هدف سجله أكيام جانوت، وفي مباراة العودة يوم 2 مارس باستاد الكلية الحربية فاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما محمود فتح الله من ركلة جزاء وشريف أشرف في الدقيقتين 5 و52.

أما في عام 2011 فاز الزمالك على أولينزي ستارز الكيني بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 29 يناير باستاد نيابو في نيروبي وسجل الأهداف محمود فتح الله من ركلة جزاء وحسن مصطفى والجزائري محمد أمين عودية وإبراهيم صلاح في الدقائق 62 و 63 و75 و90، وفي مباراة العودة يوم 27 فبراير باستاد الكلية الحربية فاز الزمالك بهدف سجله شيكابالا في الدقيقة 59.

وفي عام 2012 التقى الزمالك فريق يانج أفريكانز التنزاني وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 18 فبراير باستاد الصداقة في دار السلام وسجل خميس كيزا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 وتعادل عمرو زكي للزمالك في الدقيقة 75، وفي مباراة العودة يوم 3 مارس باستاد الكلية الحربية فاز الزمالك بهدف سجله أحمد حسام ميدو في الدقيقة 31 وشهدت المباراة إهدار أحمد حسن لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وفي عام 2013 حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على جازيللي التشادي بنتيجة 7-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 17 فبراير باستاد برج العرب بالإسكندرية وسجل الأهداف أحمد جعفر في الدقيقتين 15 و45 ومحمد إبراهيم في الدقيقتين 28 و84 وعبد الله سيسيه في الدقيقتين 75 و88 وأحمد حسن في الدقيقة 82 ..وانتهت مباراة العودة يوم 2 مارس في نجامينا بالتعادل دون أهداف.

مباراة الزمالك وجازيللى التشادي عام 2013

في عام 2014 فاز الزمالك على الجمارك بطل النيجر بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب يوم 9 فبراير باستاد القاهرة وسجل الهدفين محمد إبراهيم من ركلة جزاء ومؤمن زكريا في الدقيقتين 35 و85 .. وانتهت مباراة العودة يوم 16 فبراير في نيامي بفوز الزمالك بهدف سجله حازم إمام في الدقيقة 66.

في نسخة 2019- 2020 التقى الزمالك مع ديكاداها الصومالي وأقيمت مباراتا الذهاب والعودة في ستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت مباراة الذهاب يوم 16 أغسطس 2019 بفوز هو الأكبر في تاريخ مشاركات الزمالك الإفريقية بسبعة أهداف نظيفة سجلها أشرف بن شرقي في الدقيقتين الخامسة من ركلة جزاء و55 وكاتومولي سيفيرين مدافع ديكاداها في مرماه في وعمر السعيد ومحمود حمدي الونش وكريم بامبو ومصطفى محمد في الدقائق 29 و45 و49 و77 و80، وفي المباراة الثانية يوم 24 أغسطس 2017 فاز الزمالك بستة أهداف نظيفة سجلها مصطفى محمد في الدقيقتين 5 و52 وشيكابالا في الدقيقتين 66 و83 ومحمود علاء من ركلة جزاء ومحمود عبد العزيز في الدقيقتين 78 و85 وأهدر محمود علاء ركلة جزاء في الدقيقة 77.