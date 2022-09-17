السبت 17 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«وش وظهر».. السجن عام لـ «طبيب أسنان مزيف» في سوهاج

طبيب
طبيب
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عاقبت محكمة المنشاة الجزئية جنوب محافظة سوهاج، طالب بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه،  بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان، وإدارة عيادتين طبيتين بالمخالفة للقانون على غرار مسلسل «وش وظهر».

بداية الواقعة، عندما تمكن مديرية الصحة والسكان بسوهاج، من ضبط طالب بجامعة خاصة لم يكمل دراسته الجامعية، داخل عيادته الخاصة بمدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، أثناء قيامه بالكشف على المرضى في تخصص الأسنان، وتم ضبط أدوات غير صالحة للاستخدام داخل العيادة.

وأكتشف أن المتهم طالب بجامعة خاصة لم يًكمل دراسته داخل عيادة غير مرخصة بمدينة المنشاة، وتم ضبطه متلبسًا أثناء قيامه بعلاج إحدى السيدات، وتم ضبط أدوات غير معقمة ومواد منتهية الصلاحية، تستخدم في جراحة الأسنان ويقوم  بإجراء عمليات تقويم الأسنان، وعمليات جراحية خاصة بالفك.

كشفت التحريات أن الطالب منتحل الصفة، لديه عيادتين أحدهما بسوهاج والأخرى بمدينة المنشاة غير مرخصتين، وتعتبر أسعار الخدمات المقدمة بالمركز الخاص به من أعلى أسعار المراكز بالمدينة.

تم  التحفظ على الطالب وتم الاتصال بمركز شرطة المنشاه، وتم اصطحابه لمركز الشرطة، وتحريز المواد منتهية الصلاحية، والأدوات غير المعقمة وعمل المحضر اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات .

محكمة المنشاة الجزئية محافظة سوهاج انتحال طبيب اسنان جامعة خاصة طالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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