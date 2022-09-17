السبت 17 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط رضيعة من الطابق الخامس فى المنوفية

رضيعة
رضيعة
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سقطت رضيعة تبلغ من العمر عامًا ونصف في مدينة السادات في محافظة المنوفية من الطابق الخامس؛ ولقيت مصرعها.

اعتادت الرضيعة الحبو فخرجت إلى أمام المنزل، وسقطت في بئر السلم من الطابق الخامس، فلقيت مصرعها في الحال.

البداية بتلقي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مستشفى السادات العام بوصول طفلة تبلغ من العمر عام ونصف مصابة بكسور ونزيف داخلي ادعاء سقوطها من علو، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وباستجواب والدها أكد أن نجلته خرجت من باب الشقة المفتوح تجاه السلم، حيث كانت تحبو وسقطت من الطابق الخامس في بئر السلم، وتم نقلها إلى المستشفى لإنقاذها إلا أنها لقيت مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رضيعة محافظة المنوفية بئر السلم كسور ونزيف دخلي مستشفي السادات العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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