السبت 17 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استشهاد 5 جنود من الجيش السورى فى هجوم إسرائيلى على مطار دمشق

هجوم إسرائيلى على
هجوم إسرائيلى على مطار دمشق
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قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن خمسة جنود سوريين قتلوا في هجو إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق.

وأكد الجيش السوري، في بيان، أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء السورية: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفًا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها،وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "رصد نشطاء المرصد قصفًا إسرائيليًا، على مواقع في مزارع الغسولة قرب مطار دمشق الدولي ومحيط منطقة السيدة زينب ومنطقة الكسوة في ريف دمشق تتمركز فيها ميليشيات موالية لإيران، تزامنًا مع محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة الجنوبية".

وأضاف: "قتل سبعة عناصر بينهم اثنان من الميليشيات الإيرانية من جنسيات غير سورية، و5 من عناصر قوات النظام".

ولم يصدر أي بيان رسمي من الجانب الإسرائيلي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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