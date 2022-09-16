الجمعة 16 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حمدى الوزير بعد تعرضه لجراحة بالقلب: «أنا بخير.. وكانت فترة صعبة فى حياتى»

حمدي الوزير
حمدي الوزير
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قال الفنان القدير حمدي الوزير، إنه تعرض لوعكة صحية كبيرة، حيث قام بإجراء عملية جراحية دقيقة بالقلب وبشكل مفاجئ نتيجة شعوره ببعض الألم، معبرًا:" أنا بصحة جيدة الآن ولكن كانت فترة صعبة جدًاً في حياتي لأنها جاءت بشكل مفاجئ بسبب مشكلة في القلب، ولهذا قمت بعمل عملية جراحية دقيقة بالرغم من أنني غير مدخن منذ سنوات كثيرة".

التميز بالرياضة

وأكد الوزير، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بعد مروره بهذه الأزمة أدرك جيدًا قيمة وقدرة الطبيب المصري، حيث يتوافر لدى الدولة المصرية قطاع طبي يتميز بالكفاءة والإتقان بصورة كبيرة.

البداية الفنية لحمدي الوزير

وأضاف في حديثه أنه كانت تربطه علاقة قوية بوالده ووالدته، حيث حرصا منذ طفولته على غرس القيم والمبادئ بداخله من الصغر.

وأشار إلى أنه كان لا يفكر على الإطلاق في الالتحاق بمهنة التمثيل، بل كان حريصًا كل الحرص على التفوق في لعب كرة القدم، وذلك بسبب تواجده آنذاك بفريق الناشئين مع عدد كبير من نجوم الرياضة الحاليين مثل محسن صالح، عبود الخضري، مسعد نور، مؤكدًا أن بدايته الفنية كانت من على خشبة مسرح مدرسة القناة.

حمدي الوزير الوعكة الصحية جراحة قلبية بالخط العريض الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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