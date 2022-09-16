العثور على جثة متحللة لمسن فى بدر

عَثَرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة متحللة، لمسن، داخل شقته الكائنة بمنطقة صبحي حسين بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وسط ظروف غامضة، حيث لم تكشف التحريات حتى الآن وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، في انتظار ورود تقرير الطب الشرعي.

وكشفت المعاينة الأولية، عن وفاة مسن، منذ 15 يومًا، وتحلل جثته بالكامل، نظرًا لإقامته بمفرده داخل شقته.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثمان؛ للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، والوصل لوجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة.