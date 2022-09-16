الجمعة 16 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 17 عاطلًا بمخدرات وأسلحة نارية فى القليوبية

متهم
متهم
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية 17 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وضبطت الحملة 17 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و728 جراما من مخدر الهيروين، و205 جرامات من مخدر الحشيش، و72 جراما من مخدر البودر، و20 جراما من مخدر الاستروكس، و509 جرامات من مخدر الشادو، و100 جرام من مخدر الأيس، و142 قرصا مخدرا.

وأقر المتهمون بما أسفرت عنه الحملات جميعا وبحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الحشيش الهيروين الاقراص المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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