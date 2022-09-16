مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق طنطا بسيون

لقي نجار موبيليا مقيم مركز بسيون بمحافظة الغربية مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم على طريق طنطا بسيون، أثناء توجهه لشراء أخشاب، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا بسيون.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة بدراجة نارية، وأسفر الحادث عن مصرع نجار موبيليا وإصابة آخر بإصابات متفرقة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.